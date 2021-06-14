Süper Lig 'in yeni kulüplerinden Altay'da forma giyen Jasmin Scuk'a TFF 1'inci Lig'in yeni temsilcilerinden Kocaelispor talip oldu. Ligde 2017-18 ve 2019-20 sezonlarında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la geçen sezon ise Altay'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Boşnak ön liberonun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Siyah-beyazlı formayla geçen sezon 29 müsabakada görev alan Scuk, 1 gol kaydetti.

Tecrübeli futbolcuyla ilgili son kararı teknik direktör Mustafa Denizli'nin vereceği ifade edildi. Mustafa Denizli'nin onayı halinde Altay yönetimi Scuk için bonservis bedeli belirleyecek. Çekya'da kupa şampiyonu olduğu Mlada Boleslav ve lig şampiyonu olduğu Slavia Prag ile UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de yaşayan Jasmin Scuk, 2018-19 sezonunda Süper Lig'de Erzurumspor formasıyla 31 maçta 4 kez rakip fileleri sarstı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)