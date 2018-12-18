Sezon başında Bulgaristan 1'inci Lig ekibi PFC Beroe'den transfer edilen deneyimli defans oyuncusuyla devre arasında yolların ayrılacağı öğrenildi. Siyah-beyazlı takımda fazla forma şansı bulamayan Ivanov ligde 6, kupada ise 1 müsabakada görev aldı. Büyük umutlarla transfer edilen ancak performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Bulgar savunmacı ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Ivan Ivanov, son olarak İzmir'de 1-0 kaybedilen Osmanlıspor maçında kadroya alınmadı.

KUPADA MORAL ARIYOR

Altay, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında yarın deplasmanda Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. İzmir'de oynadığı ilk karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de mücadele eden Kayseri ekibini eleyerek adını son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor.

DHA



