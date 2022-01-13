Süper Lig 'de topladığı 18 puanla 18. sırada yer alan Altay'da Mustafa Denizli sona erdi, Siyah Beyazlı ekipte yeni teknik direktör arayışları başladı. İzmir temsilcisi, birçok isimle görüşürken İrfan Buz ismi ön plana çıktı.

Tecrübeli teknik direktörün Altay'a yakın olduğu gelen haberler arasında. 2021/22 sezonuna ÖK Yeni Malatyaspor'da başlayan İrfan Buz, Sarı Kırmızılı takımda 8 maça çıkmış, 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet almıştı. Üst üste alınan 5 mağlubiyetin ardından Malatyaspor Yönetimi, Buz'un görevine son vermişti.