Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da iç transfer bugün başlayan Afyonkarahisar kampıyla birlikte şekillendi.

Daha önce sözleşmesi biten stoperler Gençer, İbrahim Öztürk ve sağ kanat Oğuzhan'la anlaşan siyah-beyazlılar, tecrübeli sol kanat İbrahim Akın ve ön libero Merter'le de nikah tazeledi. Yönetimin yeni teklif sunduğu sol bek Özgür'le de prensip anlaşmasına varıldı. İbrahim Akın, İbrahim Öztürk, Merter gibi kadronun yaşça büyük isimleriyle yeniden anlaşan İzmir ekibinde kontratı sona eren sağ kanat Furkan ve Sinan, sol bek Serkan, kaleci Egemen'le yollar ayrıldı. Kadroda düşünülmeyen sağ kanat Yasin'e 1 hafta izin verilirken, ayrılması gündemde olan kaleci Emre kampa katıldı. Sakatlığı nedeniyle geçen sene forma giyemeyen sağ bek Necdet için son karar Afyon kampında karar verilecek.

Ön libero Ferhat'ın Samsunspor'la anlaştığı Altay'da sportif direktör Özden Töraydın, yollarını ayırdıkları futbolculara emekleri için teşekkür etti. "Hiçbir oyuncu için şartlarımızı değiştirmeyiz" vurgusu yapan Özden Töraydın, "Mevcut kadromuz ve altyapıdan gençlerimizle kampa başladık. Dış transferde acele etmeme kararı aldık. Transfer piyasası yüksek olduğundan beklemedeyiz. Tekliflerimizi sunduk. Sisteme ve ekonomimize uyacak mücadeleci oyuncularla devam edeceğiz. Şartlarımız belli. Sokağa atacak 1 liramız yok. Taraftarımız ve camia merak etmesin, gerekli takviyeleri yapacağız. Transfer yasağını kaldırıp 4-5 nokta transfer yapacağız. Hedefimiz yine bir üst lige çıkmak olacak. Teknik heyete ve kadromuza güveniyoruz" dedi.

