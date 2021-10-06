Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda topladığı 15 puanla 5'inci sırada yer bulan Altay'da Türkiye'de profesyonel liglerin en yaşlı futbolcusu olmasına rağmen halen en üst kategoride oynayarak alkış alan kaptan İbrahim Öztürk, son haftalarda yedek kulübesini mesken tuttu. İlk 4 haftada oynanan Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor , Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarında ilk 11'de görev alan 40 yaşındaki usta savunmacı, son 4 haftadaki Göztepe, Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Gaziantep FK randevularında yedek soyundu.

Göztepe ve Beşiktaş maçlarında ikinci yarıda oyuna giren stoper İbrahim, Rize deplasmanında 90+3'üncü dakikada oyuna alınırken, Gaziantep deplasmanında şans bulamadı. Teknik direktör Mustafa Denizli, İbrahim Öztürk'ün yerine ilk 11'de İsveçli stoper Eric Björkander'i tercih etmeye başladı. Altay'da 2'nci Lig ve 1'nci Lig'de iki kupa kaldıran kaptan İbrahim Öztürk, ilerleyen yaşına rağmen kariyerini Süper Lig'de sürdürerek gençlere örnek oluyor. İbrahim, kariyerinde 2010 yılında Bursaspor'la Süper Lig şampiyonluğu da yaşamıştı.

DHA