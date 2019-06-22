İZMİR, (DHA)- SPOR Toto 1'inci Lig temsilcisi Altay'da geçen sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve takımdan gönderilmesi gündeme gelen forvet Hüsamettin Yener'in yeni sezonda alternatif olarak kadroda kalacağı öğrenildi. 2019-20 sezonunda şampiyonluk hedefleyen ancak transfer yasağını kaldırması için 1 milyon TL borç ödemesi gereken siyah-beyazlılar, yüksek futbolcu maliyetlerini düşünerek Hüsamettin'in kadroda tutulmasını kararlaştırdı. Altay altyapısından yetişen Hüsamettin santrfor olmasına rağmen geçen sezon sağ kanatta görev aldı. 24 yaşındaki futbolcu ilk kez oynadığı 1'inci Lig'de 18 maçta 1 gol kaydetti. Futbolcunun Altay'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.