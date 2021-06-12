Altay’da hedef Mehmet Topal
18 yıl aranın ardından Süper Lig'e kavuşan Altay, Mustafa Denizli'nin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için transferde gaza bastı. Siyah Beyazlılar, Başakşehir'den ayrılan Mehmet Topal için nabız yoklamaya başladı.
18 yıl aranın ardından Süper Lig 'e kavuşan Altay, Mustafa Denizli'nin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için transferde gaza bastı.
Siyah Beyazlılar, Başakşehir'den ayrılan Mehmet Topal için nabız yoklamaya başladı.
Kadrosunda mutlaka lider özellikli bir isim isteyen Denizli, 35 yaşındaki futbolcu için şartların zorlanması gerektiğini yönetimeiletti. Önümüzdeki günlerde taraflar arasında resmi görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.