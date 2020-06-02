Corona virüs sürecinde futbolcuların motivasyon kaybı yaşamadığını ifade eden Murat Uluç, "Herkes tam konsantre, çok iyi motive olmuş durumda. Ligin başlayacağı günü iple çekiyoruz. İddialıyız. Akhisarspor maçını 3 puanla geçersek ki geçeceğimize eminim, ilk 2 için çok şanslı oluruz. Kalan 6 haftada rakiplerimizle final maçları oynayacağız. Kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. İlk maçı galibiyetle geçmek çok önemli" diye konuştu.

"TAKIMIN HAVASI YERİNDE"

Önceliklerinin Play-Off'u garantilemek olduğunu ancak ilk 2 şanşlarının da sürdüğünü dile getiren Uluç, "Üç puanlık sistemde ilk 2 ile aramızdaki 4 puanlık fark bir anda kapanabilir. Bizim gibi ilk 2'ye aday rakiplerimiz var. Akhisarspor, Adana Demirspor ve Erzurumspor'la final maçları oynayacağız. Kendimizi şanlı görüyorum. Çocukların çalışmasından, azim memnunuz. Hepsi üst düzeyde çalışıyor. Takımın havası yerinde, çok ümitliyim" ifadelerini kullandı.

Murat Uluç, tam kadro çalışmaların sürdüğünü ve kalan haftalara sakatlık yaşamadan girmeyi ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

DHA