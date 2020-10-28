Altay’da gözler kupaya çevrildi
TFF 1. Lig’de geçen haftaki Giresunspor ve yarın deplasmanda oynanması gereken Tuzlaspor karşılaşmaları 24 futbolcusunda koronavirüs vakasına rastlanması nedeniyle ertelen Altay’da gözler Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Eleme Turu’na çevrildi.
Kupada 3 Kasım Salı günü Karatay Termal 1922 Konyaspor’u konuk edecek siyah-beyazlılar, pozitif vakaların negatife dönmesini umut ediyor. Kadrosunda testleri negatif çıkan 10 futbolcusu olan Altay, 4 oyuncusunun daha iyileşmesi durumunda kupada sahaya çıkabilecek. İzmir temsilcisinde yarın yapılacak koronavirüs testleri merakla bekleniyor.
DHA