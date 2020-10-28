Altay’da gözler kupaya çevrildi

Kupada 3 Kasım Salı günü Karatay Termal 1922 Konyaspor’u konuk edecek siyah-beyazlılar, pozitif vakaların negatife dönmesini umut ediyor. Kadrosunda testleri negatif çıkan 10 futbolcusu olan Altay, 4 oyuncusunun daha iyileşmesi durumunda kupada sahaya çıkabilecek. İzmir temsilcisinde yarın yapılacak koronavirüs testleri merakla bekleniyor.

DHA