TFF 1. Lig'de Cumartesi günü Boluspor deplasmanında terleyecek Altay'da futbolcular zorlu maç öncesi Türkiye'de yeni uygulanmaya başlanan Digime-3D vücut ve postür analizinden geçti. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ve Sportif Direktör Özden Töraydın nezaretinde yapılan analiz ile oyuncuların omuz, bel, kalça ve diz eklemlerinde duruş bozuklukları olup olmadığı kontrol edildi. Futbolcular analizin ardından spinning ve streching uygulamaları ile tempolu ve keyifli bir antrenman yaptı. Takımın fizik kapasitesini en üst seviyeye çıkarmak istediklerini belirten Karafırtınalar, sürekli özel idmanlarla futbolcuları en iyi seviyeye getireceklerini söyledi. Altay Atletik Performans Antrenörü Ziya Güler ise sakatlıkları en aza indirmek için kişisel eksiklikleri minimize edecek programlarla bireysel antrenmanlara devam edeceklerini vurguladı. Amaçlarının futbolcuları bilinçlendirerek sportif hayatlarını sağlıklı şekilde sürdürmelerine katkı sağlamak olduğunu söyleyen Güler, çalışmanın uzun vadede tedbir, kısa vadede ise rutin antrenman programına alternatif bir motivasyon etkinliği olarak geçtiğini belirtti. Siyah-beyazlılar antrenman sonrası eski yöneticilerinden iş adamı Umut Köroğlu’nun verdiği öğle yemeğinde yorgunluk attı.