İç sahada 4-0 kazandıkları Adanaspor maçında ilk 11'de 1'i zorunlu olmak üzere 5 değişiklik yapan teknik direktör Osman Özköylü öğrencilerine, "Kimsenin yeri garanti değil" mesajı verdi. İzmir ekibinde kızağa çekilen sağ bek Tolga, stoper Berkay, sol kanat İlhan ve forvet Paixao yeniden ilk 11'e dönmek antremanlarda vites artırdı. İlk 11'de şans bulan Cebrail, İbrahim, Kappel ve Deniz Kadah'ın da formayı kaptırmak istemediği ifade edildi. Scuk'un sakatlığında ilk kez görev alan ve performansıyla sınıfı geçen Poko da takımın vazgeçilmezlerinden biri olmak istiyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)



