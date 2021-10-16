Altay'da uzun yıllar kulüp müdürü ve genel müdür olarak görev alan Fehmi Çeliktay, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1933 doğumlu Fehmi Çeliktay'ın yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat ettiği öğrenildi. Çelikaltay'ın cezanesi bugün ikindi namazının ardından Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ndeki görevinden istifa ettikten sonra Mazhar Zorlu'nun başkan olduğu 1980'li yıllarda Altay'da göreve başlayan ve 26 yıl kulübe hizmet eden Fehmi Moldur, Altay'a olan bağlılığı nedeniyle soy ismini Çelikaltay olarak değiştirdi.

2007'de Nafiz Zorlu döneminde görevine son verilen Fehmi Çelikaltay, 2010'da Ahmet Taşpınar döneminde danışman olarak 1 yıl kadar görev yaptı.

DHA