TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'da geçen sezon Yılport Samsunspor'dan kiralanan sağ bek Erhan Kartal'ın yeni sezonda tekrar siyah-beyazlı takımda görev almasının zor bir ihtimal olduğu öğrenildi. Altay'ın Erhan'ı yeniden kiralamak için girişimde bulunduğu ancak deneyimli savunmacının 1. Lig'e yükselen Samsunspor'un kampına katılacağı belirtildi. Tecrübeli savunmacı konusunda son sözü kamp sonrası Karadeniz ekibi söyleyecek.

Erhan'ın geleceği Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın raporuna göre netleşecek. Geçen sezon İzmir temsilcisinde 32 lig maçında 2 asistle oynayan Erhan Kartal'a 1. Lig'den başka kulüplerin de talip olduğu kaydedildi.