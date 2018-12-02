Adana Demirspor'u 3-0 yendikten sonra geçen hafta Hatayspor deplasmanında puanla dönüp umutlanan siyah-beyazlılar bir türlü istikrarı yakalayamadı. Sezona iyi başlamasına rağmen 5'inci haftadan sonra düşüşe geçen Altay'da taraftarlar da 90 dakika bitiminde futbolculara tepki gösterdi. Bu sonuçla 16 puanda kalan İzmir ekibi Play-Off hattının 7 puan gerisine düştü. Teknik direktör Özden Töraydın ise talihsiz iki golle maçı kaybettiklerini söyledi.

Mücadele gücü yüksek bir maç oynadıklarını ifade eden Özden Töraydın, "Karşımızda diri ve organize bir takım vardı. Geçen haftalarda olduğu gibi konsantrasyon eksikliğinden dolayı duran topta kalemizde golü gördük. Beraberlik golünü bulduktan sonra daha etkiliydik. Ancak maçın sonlarına doğru talihsiz bir gol daha yedik. Bu konsantrasyon eksikliğini en kısa zamanda çözmemiz gerekiyor. Önümüzde bir kupa maçımız var. Sonrasında yine diri bir takım olan Eskişehirspor ile karşılaşacağız. O yüzden eksiklerimizi tamamlayacağız" dedi.

DHA



