TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'da sezon başında üçüncü kaleci konumunda olan Cihan Topaloğlu, bulduğu şansı iyi değerlendirerek siyah beyazlı takımın 1 numaralı file bekçisi olmayı başardı. Ligde ilk 13 maçta forma şansı bulamayan tecrübeli kaleci ilk kez 14'üncü haftadaki Osmanlıspor deplasmanında görev aldı. Eski teknik patron Sait Karafırtınalar'ın görevden alınmasının ardından Osmanlı önünde Cihan'ın kaleyi korumasına o dönem sportif direktör olan Özden Töraydın ile şimdi aynı görevi yürüten Murat Uluç karar verdi.

Daha sonra teknik patronluk koltuğuna oturan Ali Tandoğan, eldivenleri Osmanlıspor deplasmanında tribünden izlediği Cihan'a teslim etti. Ali Tandoğan'ın ardından üçüncü teknik adam olarak göreve getirilen Yalçın Koşukavak da şimdiye kadar kaleci tercihini Cihan'dan yana kullandı. Sezon başında dönüşümlü olarak Altay'ın kalesini koruyan iki kaleciden Aydın son dönemde kadroda yer bulamezken, Emre ise yedek kaleci olarak kulübede bekledi. Son 15 maçta eldivenleri kaptırmayan 28 yaşındaki kaleci Cihan, bu periyotta 12 gol yedi.

"KENDİMİ HAZIR TUTTUM"

Altay'a Süper Lig hedefiyle geldiğini kaydeden Cihan Topaloğlu, sezon başından beri her an görev alacakmış gibi kendisini hazır tuttuğunu ifade ederek, "Sezonun ilk başlarında Emre ve Aydın ile büyük rekabet yaşadık. O süreçte onlar forma giydi. Ben fazla forma şansı bulamadım. Ancak ben her an kendimi oynayacakmış gibi hazır tuttum. Osmanlıspor ile oynanan maçta forma şansı buldum. Takım içinde her mevkide yaşanan rekabetten Altay kazançlı çıkıyor. Süper Lig'e çıkmak için tüm takım arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

DHA