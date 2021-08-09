Altay'ın son transferi Cesar Pinares, dün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı. Şilili 10 numaranın transferiyle ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

İzmir temsilcisinin prensip anlaşmasına vardığı Yunan sağ kanat Anastasios Chatzigiovanis ile Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan'ın önümüzdeki günlerde takıma katılacağı öğrenildi. Altay dış transferde Ceyhun Gülselam, Eric Björkander, Thaciano, Daouda Bamba, Martin Rodriguez, Serge Aka ve Mateusz Lis ile anlaşmıştı.