Son olarak iç sahada 1-1 sona eren Demir Grup Sivasspor maçında rakip fileleri sarsan Bamba, toplam gol sayısını 6'ya çıkararak gol krallığı yarışında iddiasını sürdürdü. Hem santrfor olarak hem de kanatlarda görev alan Fildişili golcü, 1 kez de asist yaparak takımına katkı sağladı.

Siyah-beyazlıların, Norveç ekibi Brann'den 2 yıllığına kadrosuna kattığı 26 yaşındaki forvet takımın en skorer oyuncusu konumunda. İzmir ekibinin yaptığı 10 yeni transfer arasında en başarılı isim olarak dikkat çeken Bamba, Altay'a kazandırdığı puanlarla taraftarların sevgilisi oldu. Yukatel Kayserispor (2), Çaykur Rizespor, Beşiktaş , Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Sivasspor filelerini sarsan Daouda Bamba, toplanan 16 puanın 10'unda direkt pay sahibi oldu.

İLK İDMANDA DİNLENDİ

Demir Grup Sivasspor maçında ilk yarının sonunda beraberlik golüne imza attıktan sonra ikinci yarıda beline aldığı darbe nedeniyle 54'üncü dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Bamba'nın bugün dinlendiği ve antrenmanda yer almadığı öğrenildi. Fildişi Sahilli golcünün durumunun ciddi olmadığı ancak tedbir amaçlı MR'ının çekileceği ifade edildi. Altay'da hafif sakatlığı bulunan sağ bek Cebrail de günü dinlenerek geçirdi.

DHA