Siyah-beyazlı takım soyunma odasında üzerinde, "Geçmiş olsun başkanım" yazılı mini bir pankart açarken, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 31 yaşındaki Özgür Ekmekçioğlu da maçın hemen ardından telefonla bağlantı yaptığı futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Teknik Direktör Yücel İldiz, soyunma odasında Başkan Ekmekçioğlu ile duygusal bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Deneyimli teknik adam, "Başkanımız maçtan önce hastaneden, 'Benim için oynayın' demişti. Bizim adımıza duygusal bir müsabakaydı. Kendisiyle maç sonunda canlı bir bağlantı yaptık, çok duygusal konuşmalar oldu. Altay bir ailedir, bir camiadır. Biz ciddi bir camiayız. Normal kulüpler mağlup olduğu zaman bu çok ses getirmez. Ama büyük camialar, hedefi olan kulüpler yenildiğinde ses getirir. İyi netice almadığımız zaman tepki de alıyoruz. Normal eleştirilere saygı duyarız. Birlik ve beraberlik çok önemli. Bizi bu birlik beraberlik hedefe götürecektir" mesajı verdi. İldiz, Ankaraspor maçının ikinci yarısında Altay gibi oynadıklarını vurguladı.

PAIXAO ZİRVEDE TEK

Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, dün Ankaraspor filelerini 1'i penaltıdan olmak üzere 2 kez sarsarak toplam gol sayısını 10'a çıkardı. Deneyimli santrfor, 8 gole ulaşan Bursasporlu genç forvet Ali Akman'ı geride bırakarak gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu. Ligde son 2 sezonun gol kralı olan 36 yaşındaki Paixao, bu sezon da gol krallığı için iddialı olduğunu gösterdi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)