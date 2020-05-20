TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen haftadan bu yana A takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan 8 altyapı oyuncusundan 2'si teknik heyetin gözüne girdi. Orta sahada görev alan Arda Gezer ile sol bek Furkan Mehmet Doğan'ın idmanlarda sergiledikleri performansla beğeni kazandıkları belirtildi.

Siyah-beyazlıların U19 takımında görev alan iki futbolcudan 2002 doğumlu Arda, futbola Altay altyapısında başladı. 2002 doğumlu Furkan ise Altınordu ve Göztepe altyapılarında da oynadı. Bu sezon altyapısından yetişen stoper Cenk'i vitrine süren İzmir temsilcisi, gelecek sezonda da yeni genç yeteneklerden A takımda faydalanmayı planlıyor.

DHA