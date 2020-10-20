TFF 1.Lig ekibi Altay, 8 futbolcusu, teknik direktör Yücel İldiz de dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanı ve 2 idari personelinin COVİD-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Kulübümüzde dün yapılan COVID-19 testleri sonucunda, 8 futbolcumuz ve teknik direktörümüz Yücel İldiz dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanımız ve 2 idari personelimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta olup, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçlerinin başladığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.