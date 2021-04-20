İzmir ekibinde kesik yiyen 4 futbolcudan biri olan son 2 sezonun gol kralı Marco Paixao, sonradan oyuna girip uzatmada attığı golle bu sezonki gol sayısını 21'e çıkardı. 3'üncü sezonunu geçirdiği Altay'da 99 lig, 1 kupa olmak üzere 100'üncü maçına çıkan Portekizli santrfor toplamda 73 kez rakip fileleri sarsıp maç başına 0.73 gol ortalaması yakaladı. Marco Paixao, kulüp tarihinde 72 golü bulunan Reha Kapsal'ı geride bırakarak, 146 gollü Mustafa Denizli'nin ardından en golcü 2'nci oyuncu konumuna geldi.

ÖZKÖYLÜ: FUTBOLDA HER ŞEY OLABİLİR

"Bu galibiyet moral motivasyonumuzu, enerjimizi kazanmak adına çok önemliydi" diyen Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Kaliteli ayaklarımızla sonuca gitmeyi bildik. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Çünkü matematiksel olarak ilk 2 şansımız hala devam ediyor. Futbolda olmaz diye bir şey yok, her şey olabilir" şeklinde konuştu. Bitime 3 maç kala lider Giresunspor'un 6, zirve takipçisi Adana Demirspor ve 3'üncü Yılport Samsunspor'un 4 puan gerisinde yer alan 57 puanlı 4'üncü sıradaki Altay, pazar günü Akhisarspor'a konuk olduktan sonra normal sezonu Bereket Sigorta Ümraniyespor (D) ve Royal Hastanesi Bandırmaspor sınavlarıyla tamamlayacak.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)