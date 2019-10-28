Altay zorlu periyotta

Siyah-beyazlılar, önümüzdeki 3 müsabakada şampiyonluk yarışında birbirinden güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi cumartesi günü deplasmanda zirve ortaklarından Hatayspor'la karşılaştıktan sonra evinde Fatih Karagümrük'le kozlarını paylaşacak. Altay, bir sonraki hafta ise Akhisarspor'un konuğu olacak. Bu 3 maçlık periyotta alınacak puan ya da puanlar siyah-beyazlıların zirve yarışındaki yerini belirleyecek. İzmir ekibinde stoper Gençer'in cezası sona ererken, Abdülkerim ise gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

KUPADA RAKİP GÖRELE

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Altay yarın evinde Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Giresun takımı Görelespor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmada Yiğit Peşin düdük çalacak.

Önceki turda deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor'u 2-0 yenen Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev verecek. Maçı kazanan taraf adını üst tura yazdıracak.