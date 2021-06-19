Fransa doğumlu 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de 26 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynadı. Marseille altyapısında yetişen Yusuf, kiralık olarak Clermont'ta forma giydikten sonra 2019-20 sezonunda Karadeniz ekibine transfer oldu. Genç futbolcu önceki sezon 14 müsabakada 3 kez rakip fileleri sarsarken, 2 de asist yaptı.

Trabzonspor yönetiminin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yusuf Sarı konusunda son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'ya bıraktığı ifade edildi. Ümit Milli Takım'da da görev alan Yusuf Sarı'nın ismi daha önce Alanyaspor ve Göztepe ile anılmıştı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)