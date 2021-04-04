Altay, yarın Bursaspor deplasmanına çıkacak

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Mustafa Kürşad Filiz'in düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. İzmir ekibinde ülkesinin milli takımında koronavirüs testi pozitif çıkan Andre Poko'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Gençer Cansev, Harun Alpsoy ve Çağlar Birinci, Bursa deplasmanında forma giyemeyecek.

Ligde son 4 maçını kayıpsız geçen Altay, deplasmanda oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Haftaya lider GZT Giresunspor'un 6 puan gerisinde giren Altay, Karadeniz temsilcisinin puan kaybettiği haftada Bursaspor'u yenerek liderle puan farkını 4'e düşürmek için sahaya çıkacak. Teknik direktör Osman Özköylü, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Bursaspor deplasmanında mücadelemizi göstereceğiz. Kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

DHA