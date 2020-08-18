Altay, William De Amorim ile el sıkıştı

TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi yaptığı takviyelerle şampiyonluğun en iddialı adaylarından olduğunu kanıtlayan Altay'ın dış transferde Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'ten Brezilyalı futbolcu William De Amorim ile el sıkıştığı iddia edildi. Son iki sezonda Yunanistan'ın Xanthi takımında kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunun önümüzdeki günlerde İzmir ekibiyle sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.

Türkiye'de 2017-18 sezonunda kiralık olarak Kayserispor'da forma giyen William, o sezon Süper Lig'de 12, kupada ise 3 maçta görev alıp, iki kulvarda 1'er gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Yunanistan'da ise geçen sezon 28 maçta 3 kez rakip fileleri sarstı.

DHA