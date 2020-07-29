Altay ve Akhisarspor'da Bayram Toysal sesleri! TFF 1. Lig'de gelecek sezonun şampiyonluk adaylarından olan Altay ve Akhisarspor takımın başına teknik direktör Bayram Toysal'ı getirmek için çalışmalarına başladı.

Altay Yalçın Koşukavak ile Akhisarspor ise Yılmaz Vural ile yola devam etmeme kararı aldı. İki Ege ekibinin önceliği de genç teknik adam Bayram Toysal ile görüşmelere başladı.

Geçen sezon başında Tuzlaspor ile sezona başlayan Bayram Toysal daha sonra Hatayspor'un başında başarılı bir performans sergilemişti.

Hatayspor Süper Lig 'e çıkarken, Tuzlaspor'da Play-Off'lar sonrasında TFF 1. Lig'e yükseldi.

Ayrıca Kayserispor'da Prosinecki'nin geleceği merak konusu. Sarı-Kırmızılı takım da 43 yaşındaki teknik adamla yakından ilgileniyor.