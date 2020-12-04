TFF 1. Lig'in en tecrübeli hocalarından biri olan ve maçların ardından çok nadir hakemler hakkında konuşan Yücel İldiz, Giresunspor karşılaşmasının ardından isyan bayrağını açtı

Daha önce 5 takımı üst lige çıkartan ve Altay'da da sadece bu hedefe odaklanan İldiz, "Biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Ancak böyle bir hata görmedim. Kırmızı kart çıkacak pozisyonu hakem devam ettirdi ve gol yedik. Bizimle uğraşanlar herhalde rahatlamıştır!" dedi

2 haftalık galibiyet serisinin ardından hafta içinde çıktığı erteleme maçında Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Altay'da, teknik direktör Yücel İldiz hakem yönetimine tepki gösterdi. Maçta yapılan hatanın skandal olduğunu belirten ve futbol camiası ile yetkililere seslenen tecrübeli hoca, "Hafta içinde kendi maçlarını bırakıp bizim maçlardaki pozisyonlarla uğraşanlar rahatlamıştır herhalde" diyerek sözlerine başladı. Başarılı teknik adam, "Hakem hataları olacaktır ancak maçta öyle bir pozisyon oldu ki direkt takım kaptanımıza yapılan, ’Katli vaciptir’ tarzında bir hareket. Rakip oyuncu başında bekliyor, kırmızı kart görmesin diye özür diliyor. O pozisyon gitti gol oldu. Ondan sonra tabii ki saha karıştı. Açık söylemek gerekirse o pozisyon maçı sinir harbine çevirdi" ifadelerini kullandı.

'Maçlar sahada oynansın!'

Maçların sahada oynanması gerektiğini vurgulayan İldiz şöyle devam etti: "Herkes kendi maçına baksın. Burası Altay camiası. Biz de büyük bir camiayız. Futbolda her şey olabiliyor ama bir maç böylesine bu hale getirilmez. Tüm yetkili arkadaşlara sesleniyorum. Maçlar sahada oynansın. Kimsenin etkisinde kalmayalım. Beni Türkiye’de herkes tanır. Kolay kolay bu konularda pek konuşmam ama bu maçın tek pozisyonu var. Maçı bu hale getiren de o pozisyon zaten. Net bir şekilde herkes kendi işine baksın. Biz kendi maçlarımıza bakıyoruz. Haklarımızı sahada savunalım. Rakiplerimizle sahada mücadele etmek istiyoruz. Mücadele ederek de inşallah hedefimize ulaşacağız. Bizim adımıza kaybedilen 2 puan var ama biz bunu inşallah ileride telafi ederiz"

Maçta ne olmuştu?

31. dakikada Giresunspor'un Caner Hüseyin Bağ ile bulduğu golden önce orta sahada Karadeniz ekibinden Eren Tozlu, Altaylı stoper İbrahim Öztürk’e sert bir mühadalede bulundu. Pozisyonun ardından İbrahim yere yığılıp, acılar içinde uzun süre yerden kalkamadı. Eren de rakibinin başında bekleyerek elini havaya kaldırırken, faul çalmayan hakem Caner Ak’ın oyunu devam ettirmesi sonrası Giresunsporlu Tavares kaptığı topla atağı sürdürerek pasını aktardı ve Caner de topu ağlara yolladı. Bu gol sonrası Altay'ın teknik heyeti ve futbolcular uzun süre itirazda bulundu.