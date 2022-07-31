Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Taşın altına gövdemi koydum

Geçen sezon Süper Lig ’de bitime 8 hafta kala göreve gelen genç teknik adam, siyah-beyazlı kulübe verdiği röportajda, "En büyük hayalim Altay’da teknik direktör olarak yeni kariyerime başlamaktı. Allah nasip etti. Büyük riskler içeren, kolay kolay bir hocanın kabul edemeyeceği zor bir dönemde göreve geldim. Ama kendi kulübüm olarak gördüğüm için Altay’ımız benim için farklı noktada. O yüzden bu görevden kaçmadım" dedi.

"Bu sene de yine aynı şekilde kişisel olarak çok büyük fedakarlık yapıyorum" diyen Altay Teknik Direktörü Kaloğlu, "Normalde bu tip zor durumlarda insanlar pek inisiyatif almayabilir, bu riskin altına girmeyebilir. Ama beni ben yapan Altay’ımız olduğu için bu durumda sahip çıkmak istedim. Diğer oyuncular, diğer kulüp yöneticileri, başkanımız personelimiz gibi. Taşın altına sadece elimi değil, gövdemi sokmak istedim. Çünkü Altay’ın armasını yere değdirmek istemiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapıp kendimi daha çok geliştirip, daha başarılı bir teknik direktör olmak istiyorum" şeklinde konuştu. Sona eren Afyon’daki ikinci etap kampının verimli geçtiğini söyleyen Sinan Kaloğlu, genç oyuncularla ilgili önemli mesajlar da verdi.

"GENÇLERDEN BEKLENTİMİZ BÜYÜK"

Tüm oyuncularından çok memnun olduğunu vurgulayan teknik patron Sinan Kaloğlu, "Kampta çok çalışkan ve özverili davrandılar. Bir aile ortamında gayet keyifli geçti. Gençlerden beklentimiz büyük, sadece benim değil tüm camianın büyük. Hepsi pırlanta gibi çocuklar. Onların dezavantajları var. Özellikle pandemiden dolayı belli bir yaş grubunda düzenli antrenman şansı yakalayamadılar. Üstüne bazı oyuncularımızın kiralık gittiği kulüplerde yaşanan sorunlardan dolayı fazla forma şansı bulamadılar. Bu da onların gelişimleriyle alakalı bir dezavantaj oldu. Biz onların hem mental hem fiziksel yönlerini geliştirmek istiyoruz. Özellikle pozisyon bilgilerinin gelişmesini istiyorum. Bu yönde de çalışıyoruz. Malum içinde bulunduğumuz durumlardan dolayı büyük bir sorumluluk almak zorundalar" diye konuştu.

"OYUN FELSEFEMİZİ OTURTACAĞIZ"

Siyah-beyazlı takımın oyun felsefesini oturtmanın kolay olmadığını anlatan Sinan Kaloğlu, "Bunun üstüne ben ve ekibim yoğun şekilde çalışıyoruz. Burada ben yalnız değilim, ekibim çok büyük destek oluyor. Bu konuda şanslıyım. Hem tecrübeli hem iyi niyetli çalışkan bir ekibe sahibim. Biz iyi bir şekilde takım için en uygunu neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Elimizdeki kadronun yapısı bizim felsefemizin ne olduğunu ortaya çıkaracak. Geçen sezon geldiğimizde ligin en çok gol yiyen, en çok pozisyon veren takımlarından biriydik. Bu yüzden ilk önce gol yememe üstüne felsefemiz oluştu. Bu sene de önceliğimiz elimizdeki şartlara, oyuncu yapımızın genetik yapısına bağlı olarak yine en çok koşan, az gol yiyen, mücadele eden bir felsefe ile sahaya çıkacağız. Umarım golleri atarız, güzel sonuçlar alırız" dedi.

"BU DURUMLARI ÇOK YAŞADIK"

Altay’da forma giydiği dönemde sıkıntılı süreçlerden geçtiklerini kaydeden 41 yaşındaki teknik adam, "Biz bu durumları çok yaşadık. Benim yaşadığım şampiyonlukta, aile havasında bu başarıyı yakalamıştık. Şimdi ilk etabımızda gençlerin ağırlıklı olduğu takıma, ikinci etapta ağabeyler, tecrübeli oyuncular katılınca o enerji de bağ da yükseldi. Onların gençlere gösterdiği sevgi, gençlerin de onlara gösterdiği saygı ile birlikte hepimiz güzel bir birliktelik oldu. Şu an çok güzel aile ortamı var umarım bu sahaya yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR ARMONİ OLDUK"

Geçen sezon kulüp tarihinin en genç oyuncusunu sahaya sürdüğünü belirten Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Umuyorum bu sene genç oyuncularımız yine sahneye çıkacak. Şu an kadromuzda 15 yaşında da, 41 yaşında da futbola sonradan döndürdüğümüz futbolcularımız da var. Güzel bir armoni olduk. İçerideki oyuncuların gelişimlerini izliyorum. Doğru zamanda doğru yerde kullanmak önemli bu oyuncuları. Onları geliştirelim derken büyük bir sorumluluğun, stresin altına sokup kaybetmek istemiyorum. Bu sene de yeni genç yetenekler çıkaracağız. Kulübümüz için de bu tip oyuncular iyi bir gelecek olacak" mesajı verdi.

"TARAFTARIMIZ HER ŞEYİMİZ"

Altay taraftarının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Kaloğlu şöyle devam etti: "Onlar bizim her şeyimiz, en zor zamanımızda yanımızda oldular. Geçen sezon son maçımızda tribüne gelip tüm futbolcuları alkışladılar moral verdiler. Bu sene de en büyük destekçimiz onlar olacak. Çok zorlu bir sezon bizi bekliyor, çok kuvvetli takımlara karşı oynayacağız. Biz çok genç oyuncuyla kadromuzu kurduk. Büyük sorumluluk olacak hepimizde. Taraftarın bu sorumluluğu paylaşacağını biliyorum. Sabır göstersinler ne olursa olsun içerde dışarıdaki tüm maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Onların vereceği moral motivasyonla birlikte biz bu sene iyi bir şekilde ligi bitireceğiz inşallah."

DHA