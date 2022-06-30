Süper Lig 'den düşen ve yeni sezonda TFF 1.Lig'de mücadele edecek olan Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, Radyospor'a konuştu. Genç hoca hedeflerinden bahsederken, aynı zamanda transferi yılan hikayesine dönen ve hâlâ resmi olarak açıklanmayan Kazımcan Karataş konusuna açıklık getirdi.

İşte o açıklamalar:

''Sezon çalışmalarına başladık. Şu anda Afyon'da kamptayız. Transfer yasağını kaldırma ihtimali yok. Yönetim içeride kalan 6-7 oyuncu ile anlaşma sağlamaya çalışıyor. Biz de 32 genç futbolcuyla, U 15'ten bile oyuncu var, kampımızı sürdürüyoruz. Kendi kulübüme yardımcı olmak istiyorum. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Çok önemli bir sezon olacak bizim için. Hedefimiz TFF 1. Lig'de kalmak. Son derece zorlu maddi koşullar içindeyiz. Ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız.''

'galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray 'da rekaberin içinde olacaktır'

''Kazımcan Karataş bizimle değil; Eyüpspor'a transfer oldu. Bürokratik işlemler kalmış olabilir. Ama transferi bitti. Eyüpspor'dan Galatasaray kiralık olarak gidecek. Kendisine başarılar diliyorum. Pırlanta gibi bir çocuk. Okan Buruk'un onu nasıl değerlendireceği önemli. Kazımcan hem bekte hem de önde oyanayan bir futbolcu. Rotasyonda nasıl yer bulur bilmiyorum; Okan hoca onu değerlendirecektir. Bana göre Kazımcan her zaman rekabetin içinde olacaktır."







