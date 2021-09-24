Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli zaferin ardından oldukça mutluydu. Oyuncularını tebrik eden tecrübeli hoca, "Maçtan önce de söylediğimiz gibi bu maçın 3 sonucu da sürpriz olmayacaktı. İyi geri dönüşler yapıyoruz, bu son derece önemli. Zaman zaman çok yüksek tempoda oynuyoruz, bu konuda da oldukça iyiyiz. Hatalar da yapıyoruz, geri pas hatasıyla gol yedik ama önemli değil. Beşiktaş gibi takıma karşı geri dönüş yapıp kazanmak çok önemli. Bu galibiyet takıma güven aşılayacak ve taraftarın inancını artıracak. iyi ve yeni bir takımız 10 tane yeni arkadaşımız var. Topladığımız puanlar bizim için iyi ve umut verici. Bu durumu devam ettirmek lazım. Şartlar ne olursa olsun içerde ve dışarda kazanmaya özen göstereceğiz" dedi.

'Ülkenin en iyi futbol oynayan takımı...'

İki takımın da çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Denizli, "Kazanan biz olduk. Hataları olan maçtı iki takım adına da. Biz bu hataları en aza indirince daha iyi görüntü vereceğiz. Ülkenin en iyi futbol oynayan takımıydı Beşiktaş. Bugün de iyi oyndılar. Beşiktaş'ı böyle yakalamak bizim için de şanstı" ifadeleirni kullandı.

'Sergen çok zor durumda!'

Eski öğrencisi Sergen Yalçın hakkında da konuşan Mustafa Denizli, "Sergen benim içi özel biri. Hem futbolculğu hem insanlığı hem teknik direktörlüğü çok özel. Zor durumda şu an. Hiçbir hocanın başına gelmesin, onun durumu. Ülkemizi zor bir maçta temsil edecekler, Ajax gibi formda takımla oynayacaklar. Ama ne olursa olsun, en iyi şekilde temsil edeceklerdir bizi" açıklamalarında bulundu.