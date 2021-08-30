Altay taraftarından Fenerbahçe karşısında tribün şov!

18 yıl sonra Süper Lig 'e yükselen Altay, sezona fırtına gibi girmişti. Siyah-Beyazlılar, ilk maçında Kayserispor'u 3-0 devirirken, ikinci mücadelesinde son yılların flaş ekiplerinden Alanyaspor 'u 4-1 ile geçti. İzmir ekibi, ligdeki ilk ciddi sınavında ise Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. 9 bin 138 kapasiteli Bornova Stadyumu'nda yüzde 50 kapasite ile oynanan karşılaşmada biletler tamamen tükendi. İzmir ekibinin taraftarları, takımlarına tam destek verdi.





Maç boyunca susmadılar

Ancak gecenin sonunda sahadan mutlu ayrılan taraf Fenerbahçe oldu. Her şeye rağmen Siyah-Beyazlı futbolseverler, 90 dakika boyunca susmak bilmedi. Seyirciler maç sonunda sahadan üzgün ayrıldı. Altaylı futbolcular da yenilen ilk gole kadar sahada elinden geleni yaptı. Fakat ikinci yarıda gelen üst üste gollerin ardından Mustafa Denizli'nin öğrencilerinin gardı da düştü.