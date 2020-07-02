Altay Süper Lig aşkına!

TFF 1. Lig'in 31. hafta maçında Altay, sahasında Osmanlıspor'u ağırladı. Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, 15. dakikada Kerim Avcı ile 1-0 öne geçti. 32. dakikada Erhan Kartal'ın yaptığı ortada topu kontrol etmek isteyen Osmanlıspor kalecisi Mele topu elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Bu pozisyon esnasında kaleci Mele omzundan sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini yedek kaleci Ahmet Türkaslan'a bıraktı. İlk yarıyı bu gollerle 2-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıya da hızlı başladı. 47. dakikada Tatos, orta sahada rakibinden topu kapıp sağ kanatta hareketlenen Turgut Doğan Şahin'e pası verdi. Turgut'un ceza sahası için yerden verdiği pasla topla buluşan Paixao, tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. 3 farklı skoru bulduktan sonra oyuncu değişikliklerine giden Altay, kalan dakikalarda rakibine gol şansı tanımadı ve maçı 3-0'lık skorla galip tamamladı.

Play-off iddiası tam gaz devam ediyor

Bu sonuçla Altay, ligde yenilgisizlik serisini 9 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar aynı zamanda son 7 iç saha maçının tamamını da kazanmış oldu. 31 hafta sonunda 50 puana ulaşan Altay, play-off yarışındaki iddiasını korumaya devam etti. Ligde kalan 3 maçın ikisini deplasmanda oynayacak olan İzmir ekibi, 32. haftada play-off yarışındaki rakiplerinden Adana Demirspor deplasmanında ter dökecek. 33. haftada bir diğer rakibi Erzurumspor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, ligin son haftasındaysa Giresunspor'a konuk olacak.

Paixao 50. lig golünü attı

Osmanlıspor maçında 47. dakikada takımının 3. golünü kaydeden Marco Paixao, bu sezon ligdeki 20. golüne imza attı. Portekizli yıldız golcü, gol krallığı yarışında 20 golle açık ara lider durumda bulunuyor. Başarılı oyuncu, geçen sezon ligde 29 gol atarak hem rekor kırmış hem de krallık tacını takmıştı. Paixao, bu sezon ligdeki 20 golünün yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a karşı 1 gol atmıştı. Altay formasıyla toplamda 50 gole ulaşan tecrübeli santrfor, ligde kalan son 3 maçta takımının en büyük kozu olmaya devam edecek.

Stoperler arasında 19 yaş fark

Altay'da ayrıca Abdülkerim Bardakçı ve Abdülhamit Yıldız'ın yokluğunda stoper bölgesinde görev yapan İbrahim Öztürk ve Cenk Özkacar arasındaki yaş farkı da dikkat çekti. 39 yaşındaki İbrahim Öztürk ile 20 yaşındaki Cenk Özkacar, aralarındaki 19 yaş farkına rağmen Osmanlıspor'un hücumcularına fırsat vermeyerek iyi bir performans gösterdi.

Salih Yılmazsoy / İZMİR (İHA)