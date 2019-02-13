Altay seri galibiyet peşinde

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "Boluspor’u yenerek galibiyet serisi başlatmak istiyoruz"

13 Şubat 2019, Çarşamba 12:05
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Altay seri galibiyet peşinde

Spor Toto 1. Lig’de 16 Şubat Cumartesi günü Boluspor’u konuk edecek Altay’ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, rakiplerini yenerek galibiyet serisi başlatmak istediklerini belirtti.

Karafırtınalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda aldıkları Adanaspor galibiyetinin ardından bu hafta, daha önce

 çalıştırdığı Boluspor’u konuk edeceklerini söyledi.Profesyonel hayatta bu tarz karşılaşmaların yaşandığını kaydeden Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Rakibin Boluspor olması bir şeyi değiştirmiyor. Rakibimiz bu ligin en iyi takımlarından biri. Artılarını ve eksi taraftarını biliyoruz. Bizim için önemli bir karşılaşma. Adanaspor galibiyetinin anlamı olması için Boluspor’u yenerek galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Alacağımız galibiyetle alt sıralarda uzaklaşıp kendimize başka hedefler koymak istiyoruz."

Boluspor’la 16 Şubat Cumartesi günü İzmir Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da karşılaşacak Altay’da sakatlığı bulunan Oğuz Han Aynaoğlu forma giyemeyecek. Ayak bileğinde sorun olan İbrahim Öztürk’ün durumu ise maç günü belli olacak.

     

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