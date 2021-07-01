Altay Reza Asadi’nin peşinde

Siyah-beyazlılarla hafta sonuna kadar resmi sözleşme imzalaması beklenen Denizli’nin yönetime liste verdiği bildirildi. Deneyimli teknik adamın eski öğrencisi İranlı Reza Asadi’yi takımda görmek istediği ifade edildi.

Son olarak Avusturya ekiplerinden St. Pölten forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübünden ayrıldığı ve bonservisinin elinde olduğu kaydedildi. Mustafa Denizli’nin 2019-2020 sezonunda İran’da çalıştırdığı Tractor FC’de top koşturan Asadi, geçen sezon Avusturya’da 8 resmi maçta forma giydi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)