Altay pes etmedi! Geri döndü

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta son 20 dakikada bulduğu gollerle Menemenspor'u 2-1 mağlup eden Altay, galibiyet özlemini dindirdi. Siyah-beyazlılar, ligde 17 Ekim'de evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettikten 38 gün sonra yeniden 3 puan sevinci yaşadı. Adana Demirspor zaferinin ardından koronavirüs şokuyla çıktığı Altınordu derbisini 2-1 kaybeden Altay, pozitif vaka sayısının 8'den 24'e çıkması üzerine ikinci bir şok yaşamıştı. Giresunspor ve Tuzlaspor (D) karşılaşmaları ertelendikten sonra Balıkesirspor karşısında sahadan eli boş ayrılan Altay, milli maç arasını Antalya kampıyla değerlendirip lige istediği dönüşü yaptı.

Milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirten teknik direktör Yücel İldiz, "Menemenspor maçına iyi başladık ancak yediğimiz golden sonra oyundan düştük. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık ama ikinci yarıda sakin olmalıydık ve normal oyunumuza döndük. Maçın sonuna kadar oyunu kontrol ettik. Son dakikalarda zorlandık ama bu tip maçlarda kazanmak çok önemli. Şu an puan cetveline bakmıyoruz, önümüzdeki maça ve eksik maçlarımıza bakıyoruz. Büyük Altay camiası hiç merak etmesin, sezon sonuna kadar mücadelenin içinde olacağız. İnşallah sezon sonu mutlu sona ulaşırız" diye konuştu.