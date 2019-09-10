Altay özel çalışıyor

Sarı-lacivertli takımın bu sezon saha içindeki temel hedefi oyunu geriden kurabilmek. Bunun için de teknik heyet yoğun mesai yapıyor. Takımın daha etkili hücuma çıkabilmesi için oyunun kaleciden başlaması gerektiği her fırsatta ifade ediliyor.

Bu konuda kaleci Altay Bayındır da kendisini geliştirmeye çalışıyor. Genç file bekçisi, antrenmanların ardından özel çalışmalar yaparak, topu oyuna daha etkili ve hızlı sokmak için özel program uyguluyor. Altay’ın önündeki omurgada oynayan Jailson, Emre, Gustavo, Kruse ve Muric’in tamamı topla oldukça iyi. Bu nedenle kalecininin de benzer şekilde topu etkili biçimde oyuna sokması isteniyor.

(Milliyet)