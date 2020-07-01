Altay - Osmanlıspor maç sonucu: 3 - 0

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Altay sahasında Osmanlıspor'u farklı bir skorla mağlup etti. İzmir ekibi Kerim Avcı, Paixao ve Santiago Mele'nin kendi kalesine attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı ve puanını 50 yaptı. Altay böylece maç fazlasıyla 5.sırada yer aldı. Osmanlıspor ise 24 puanda kalarak galibiyet özlemi 8 haftaya yükselen Başkent ekibi kümede kalma umutlarını biraz daha azalttı.





Maçtan dakikalar

7'nci dakikada Altay'ın sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Putsila ceza sahasına ortaladı. Cenk'in gelişine vuruşunda top kaleci Mele'nin kucağında kaldı.

15'inci dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Tatos'un ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Turgut Doğan'ın yerden ortasında ceza sahasındaki Kerim gelişine düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.

32'nci dakikada Altaylı Erhan'ın sağ kanattan ortasında Osmanlıspor kalecisi Mele, üzerine gelen topu sektirerek kendi kalesine gönderdi: 2-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

47'nci dakikada Altay farkı 3'e çıkardı. Tatos'un pasıyla sağ kanattan bindiren Turgut Doğan, yerden kesti. Kaleci Ahmet'in uzanamadığı topu arka direkte Paixao boş kaleye gönderdi: 3-0.

69'uncu dakikada Paixao sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay, müsabakadan 3-0 üstünlükle ayrıldı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Orkun Aktaş, Hasan Hüseyin Tetik

ALTAY: Cihan - Erhan (Dk. 52 Murat), İbrahim, Cenk, Doğa, Yılmaz (Dk. 76 Segbefia), Putsila, Turgut Doğan, Tatos (Dk. 52 Tavares), Kerim (Dk. 76 Hakan), Paixao (Dk. 84 Yaser)

OSMANLISPOR: Mele (Dk. 36 Ahmet)- Ali Ülgen, Mehmet, Tunahan, Ali Eren, Atakan, Blagojevic, Okan (Dk. 46 Mertan), Halil İbrahim (Dk. 76 İlhami), Todorovic (Dk. 76 Berkay), Ayuk (Dk. 87 Batuhan)

GOLLER: Dk. 15 Kerim, Dk. 32 Mele (Kendi kalesine), Dk. 47 Paixao (Altay)

SARI KARTLAR: Murat (Altay), Mehmet (Osmanlıspor)





Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Eskişehirspor deplasmanındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği için takımının başında yer alamadı. Altay'ın başında Yardımcı Antrenör Sebahattin Yenilmez görev yaptı. İzmir ekibinde sol bek Özgür Özkaya ise aynı maçta cezalı olmasına rağmen soyunma odasına girmesi nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilerek kadroda yer alamadı. Altay'da kırmızı kart cezalısı Kappel, sarı kart cezalısı Abdülkerim ve Abdülhamit de forma giyemedi.



