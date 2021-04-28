Altay Mustafa Denizli ile anlaşmaya vardı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli’ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulundu. Yönetim kurulu olarak teknik direktörlük için en iyi alternatifleri değerlendirdiklerini ancak tüm camianın gönlünden geçen ismin takımın 18 yıl formasını giyen Mustafa Denizli olduğunu kaydeden Ekmekçioğlu, “Altaylı büyük Mustafa’nın bu çağrımıza olumlu yanıt vermesini, takımımızı hak ettiği başarılara taşımasını bekliyoruz” dedi. Denizli de bu çağrıya kayıtsız kalmadı, yanıtı büyük bir jestle verdi:

‘İlk kez davet aldım’

“Büyük Altay camiasından ilk kez böyle bir davet aldım. Altay’ın değerli yöneticilerinden bir ricam var; Kulübün çok geniş kadrosunun verimli bir sayıya indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkincisi ve en önemlisi. Benim Altay’dan bir ücret talep etmem mümkün değil. Kendilerinin Bana teklif etmeyi düşündükleri ücretin, Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na bağışlanmasını rica ediyorum.”



