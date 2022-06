Siyah-beyazlı kulüpten 2020 yazında Fransız ekibi Olympique Lyon'a 5 yıllığına transfer olan 21 yaşındaki savunmacı dün Türkiye'nin UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup ikinci maçında Litvanya'yı deplasmanda 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk kez ay-yıldızlı formayı taşıdı. Müsabakanın 76'ncı dakikasında Ozan Kabak'ın yerine oyuna giren Cenk, hem İzmir'e hem de Altay camiasına büyük gurur yaşattı.

Olympique Lyon'da 2020-21 sezonunda bir kez Fransa Kupası'nda şans bulan Cenk Özkaçar, geçen sezon kiralık olarak Belçika'da Oud-Heverlee Leuven kulübünde top koşturdu. Belçika ekibiyle 34 lig, 2 kupa maçında görev alıp, 2 de gol atan genç defans oyuncusu bu performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un dikkatini çekerek A Milli Takım'a davet edildi. Cenk, Ümit Milli Takım formasıyla ise 6 karşılaşmaya çıkmıştı. Cenk'in satışından 1.5 milyon Euro bonservis ücreti kazanan Altay, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay elde edecek.

"ONUR VE GURUR YAŞIYORUM"

Milli futbolcu Cenk Özkaçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum A Milli Takım formasını ilk kez giymenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Bu kutsal formayı giydiğim her an, her dakika elimden gelenin fazlasını yapacağım. Bana güvenen bu şansı veren hocalarıma ve beni destekleyen tüm herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

