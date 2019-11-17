Altay, mili arayı boş geçmedi

Altay, mili maçlar nedeniyle lige verilen arayı U-19 takımıyla hazırlık maçı yaparak değerlendirdi.

17 Kasım 2019, Pazar 23:40
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Altay, mili arayı boş geçmedi

Liglere verilen milli takım arasında Süper Lig yarışında yeniden zirve ortağı olmak için çalışmalarına hız veren Altay, TFF 1. Lig’in 12. haftasında 24 Kasım Pazar akşamı oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıkları kapsamında U-19 takımıyla hazırlık maçı yaptı.

Sahaya; Cihan, Erhan, Gençer, İbrahim Öztürk, Kadir, Deniz, Yasin, Eren Erdoğan, Oğuz Han, Hakan ve Marco ilk 11’i ile çıkan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sait Karafırtınalar tüm isimlere şans tanırken; Oğuz Han Aynaoğlu, Hakan Demirci, Marco, Kadir Yazıcı, Leandrinho ve Mesut Can Tunalı performanslarıyla alkış aldı.

Siyah-beyazlıların gol yollarında etkin olduğu maçta gençler ise mücadeleleriyle göz doldurdu. Salı günü yeniden top başı yapacak siyah-beyazlı ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

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