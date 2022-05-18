Spor Toto Süper Lig ’de küme düşen Altay’da sezon başında transfer edilen Polonyalı kaleci Mateusz Lis, geçtiğimiz günlerde Türkiye’den ayrılarak ülkesine dönmüştü. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki kaleci için kamuoyunda yer alan haberler üzerine açıklama yaptı.

Mateusz Lis’in 1 Nisan 2022 tarihinde 175 bin Euro ödenmesi talebiyle ihtarname gönderdiğini hatırlatan siyah-beyazlı kulüp, Sportif Direktör Tuna Üzümcü ve Genel Müdür Atakan Atalay’ın Mateusz Lis’e ödeme planı sunarak ilk etapta 75 bin Euro ödendiğini belirtti. İzmir temsilcisi, kalan 100 bin Euro'yu da 10 Mayıs 2022 tarihinde ödenmesi için Polonyalı kaleciyle anlaşma yapıldığını ve Lis’in sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeyeceğine dair söz verdiğini duyurdu.

Altay'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Son zamanlarda kamuoyunda çıkan haberler üzerine eski yönetim kurulu başkanımız sayın Özgür EKMEKÇİOĞLU ve kulübümüz profesyonel yöneticileri ile yapılan konuşmalar ve kulüpteki evrakları incelememiz sonrası aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma zorunluluğu doğmuştur.

Profesyonel futbolcumuz Mateusz Lis kulübümüze 175.000 Euro ödenmesi talebiyle 01.04.2022 tarihli ödeme ihtarnamesi göndermiştir.

Bilindiği üzere pandemi sonrası oluşan negatif finansal şartların ülkemize yüksek kur artışı olarak yansıması her kulübü etkilediği gibi kulübümüzü de olumsuz etkilemiştir. Tüm olumsuzluklara rağmen, kulübümüzün ve oyuncumuzun mağdur olmaması adına finansal şartlar zorlanarak Mateusz Lis’e Sportif Direktörümüz Tuna Üzümcü ve Genel Müdürümüz Atakan Atalay tarafından bir ödeme planı sunulmuş olup ilk etapta oyuncumuza 75.000 Euro ödeme yapılmıştır.

Ayrıca futbolcu Mateusz Lis, Sportif Direktörümüz Tuna Üzümcü ve Genel Müdürümüz Atakan Atalay ile yapmış olduğu görüşmede 10.05.2022 tarihinde 100.000 Euro daha ödenirse sözleşmesini sonlandırmayacağına dair söz vermiştir.

Ancak; Polonya’daki menajeri, kulübümüz tarafından düzenlenen anlaşma evrakını imzalamasını engelleyerek futbolcuyu derhal fesih yapmaya zorlamıştır. Bu gelişmeler sonrasında Mateusz Lis’in taraftarımıza olan bağlılığı ve takıma göstermiş olduğu aidiyetine bakılarak, derhal fesih yapmaması için verdiği söze güvenerek 10.05.2022 tarihine kadar 100.000 Euro ödenecek şekilde anlaşılmıştır.

Fakat 30.04.2022 tarihinde oynadığımız ve galibiyetimizle sonuçlanan Hatayspor- Altay müsabakası sonrası izin gününde kulübümüz ile her hangi bir temas kurmadan ülkemizi terk etmiştir.

Oyuncu ve menajeri ile kalan alacağının tamamının ödenmesi ve önümüzdeki yıl alacak olduğu rakamın da revize edilerek sözleşmenin tadili için kulübümüzün menfaati doğrultusunda, oyuncuyu kaybetmemek adına, kulübümüzün profesyonel yöneticileri ve Av.Çağdaş KARABAŞ tarafından yapılan temaslardaki tüm iyi niyetli tekliflerimize rağmen Mateusz Lis ile menajeri olumsuz yanıt vererek sözleşmeyi tek taraflı sonlandırmayı tercih etmiş ve sözünü tutmamıştır.

Camiamız ve spor kamuoyunun bilgisine sunarız.