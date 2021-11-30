Altay - Manisa FK maç sonucu: 4-2

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Süper Lig ekibi Altay ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta, 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nü ikinci yarıda attığı gollerle 4-2 yenerek yoluna devam etti. Konuk Manisa FK 34'te Veli'nin golüyle öne geçti: 1-0. Manisa FK 41'de Tabekou'nun golüyle skoru 2-0 yaptı ve soyunma odasına büyük avantajla girdi. Altay ikinci devrede ise bambaşka bir kimliğe büründü. 56'ncı dakikada Rayan farkı bire indirirken, 69'da eşitliği sağladı: 2-2. Maçın 74'üncü dakikasında sahneye çıkan Paixao, Altay'ı öne geçirdi. Paixao 85'te maçın skorunu belirleyen isim oldu.

20'inci dakikada hızlı gelişen Manisa FK atağında Tabekou'nun pasında topla buluşan Kemal sol çaprazdan çok sert vurdu. Altay kalecisi Cihan meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

29'uncu dakikada Thaciano kaptığı topu Kazımcan'a aktardı. Kazıncan'ın pasında Rayan şutunu çekti, ancak kaleci Metin gole izin vermedi.

34'üncü dakikada Manisa FK öne geçti. Kubilay'ın kullandığı serbest vuruşta kale alanı önünde topa dokunan Veli, fileleri sarstı: 0-1.

38'inci dakikada ceza sahasına sızan Kemal kaleci Cihan'la karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, ancak top direğe çarpıp oyun alanını terk etti.

41'inci dakikada Manisa FK farkı ikiye çıkardı. İki Altaylı oyuncuyu rahat şekilde çalımlayan Tabekou kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topa yerden vurdu: 0-2. İlk yarıyı konuk Manisa Futbol Kulübü 2 farklı önde tamamladı.

56'ncı dakikada Altay golü buldu. Rodriguez'in ortasında penaltı noktası üzerinde topu göğsünde yumuşatan Rayan, röveşata golüyle siyah-beyazlıları umutlandırdı: 1-2.

69'uncu dakikada Altay eşitliği yakaladı. Paixao'nun derinlemesine pasında topla buluşan Rayan ceza sahasına girer girmez bekletmeden yerden şutunu çekti, top ağları havalandırdı: 2-2.

74'üncü dakikada Altay geri döndü. Hızlı gelişen atakta topla birlikte ceza sahasına sokulan Kappel arka direğe ortaladı, Paixao yakın mesafeden kafayla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 3-2.

85'inci dakikada Altay golleri dörtledi. Kappel yine sağ kanattan ceza sahasına girdi ve ortasını yaptı. Müsait durumda topa dokunan Paixao kensinin ikinci, takımının dördüncü golüne imza attı: 4-2. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi. Altay kupada bir üst tura adını yazdıran taraf oldu.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)