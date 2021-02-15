Altay kurtarıyor Fenerbahçe kazanıyor!

Altay, geçen sezon performansıyla zaman zaman eleştirilmişti. Ancak 22 yaşındaki file bekçisi için bu sezon işler tamamen değişti. Altay Bayındır, birçok maçta takımını ipten alan isim oldu. Genç kaleci, sezonun ilk yarısındaki Karagümrük mücadelesinde 87. dakikada penaltıdan gole izin vermeyerek takımının 2-1 kazanmasını sağladı. Altay, ilk devredeki Göztepe karşılaşmasında ise son saniyede yakın mesafeden gelen kafa vuruşunda kritik bir kurtarışa imza attı, Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Denizli, Hatay...

Sarı-Lacivertliler, Denizli deplasmanında 2-0 kazanırken, 22 yaşındaki file bekçisi 1’i penaltıdan olmak üzere tam 7 kurtarışa imza attı. 2-1 galip gelinen Hatay deplasmanında ise Altay Bayındır tam anlamıyla kalesinde devleşti. Rakibin net fırsatlarında inanılmaz toplar çıkarttı. Ve yine bir Karagümrük maçında gecenin yıldızı, kritik kurtarışlarıyla Altay Bayındır oldu. Genç file bekçisi, müthiş performansıyla takımını ligin zirvesinde tutarken, rakiplere çok fazla fırsat veren savunmadaki arkadaşlarını da ipten alıyor.