Altay kötü seriye dur demek istiyor

Ev sahibi takımda Erol Can Akdağ, misafir takımda ise Nurettin Küçükdeniz sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Giresunspor son hafta Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. İyi savunması ile dikkat çeken ekip hızlı ataklarla fırsat yarattılar. Son vuruşlardaki yetersizlik sonuç üretmesini engelledi ve mücadeleden yenik ayrıldılar.

Altay son maçta ligin iyi takımlarından Hatayspor'a 2-1 kaybetti Altay stadının unutulmaz açılışı olarak başlayan maç yakışmayan performansla sona erdi. Süper Lig 'e iyi bir başlangıç yapan Mustafa Denizli ve öğrencileri son 9 maçta galibiyet alamadı.

Giresunspor 13 golle en az gol yiyen 2 takımından biri olurken, Altay deplasmanda oynadığı son 6 maçta kalesinde gol gördü.

Oran Analizi

Giresunspor için 1.5 üst oranı 1.22 olduğunda toplam 4 maçın hepsi 1.5 üst biterken, rakiplerine ikinci yarı 3.2 oran verildiği toplam 4 maçta hiç kaybetmedi.

Altay için beraberliğe 3.25 oran verildiği toplam 3 maçın hiçbiri berabere bitmedi.

Altay için 1.5 alt oranı 2.95 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 1.5 üst bitti.







