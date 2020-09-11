İzmir'in 106 yıllık çınarı, kadın futbolunda 5 yıl içinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedef olarak belirledi. Altay Kadın Futbolu Şube Sorumlusu Efe Aktuğ, "Kadın futbolunu çok önemsiyoruz. Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu ile görüştükten sonra böyle bir projeyi hayata geçirme kararı aldık. Kısa sürede 23 transfer yaparak takımı kurduk. Kariyerli oyuncular Altay ismini duyunca bize gelmek istediler. Hedefimiz çok hızlı bir şekilde 1. Lig'e yükselmek ve 5 sene içerisinde kulübümüzün Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak düzeye gelmesi" dedi.

Konak Belediyespor'da 6 yıl forma giyip 5 şampiyonluk yaşadıktan sonra sakatlığı nedeniyle 2 yıl önce futbolu bırakan Monica Raluca Simes, teknik direktör olarak siyah-beyazlı takımın başına getirildi. Antrenörlük için UEFA B Lisansı aldığını belirten Rumen çalıştırıcı, "Antrenör olmayı istiyordum ve o güzel gün geldi. Altay'dan çok güzel bir teklif aldım. Uzun soluklu bir proje olması ve Altay'ın hedeflerinin büyük olması nedeniyle teklifi hemen kabul ettim. İlk senemizde 2. Lig'e, gelecek yıl da 1. Lig'e çıkmak istiyoruz. Hedefimiz 5 sene içinde Şampiyonlar Ligi'nde yer almak" diye konuştu.

Teknik direktör Monica Raluca Simes de, "Futbol sadece erkekler için değil. Herkes oynayabilir" mesajı verdi.

KAPTAN EYLÜL İDDİALI

Takım kaptanlığına getirilen Eylül Elgalp Tekten ise iddialı açıklamalar yaptı. A Milli Takım formasını 77 kez terlettiğini, Dünya Kupası elemesi ve Avrupa Şampiyonası'nda oynadığını hatırlatan 29 yaşındaki kaptan Eylül, kariyerinde Trabzonspor 'dan sonra ikinci kez büyük bir camiaya geldiğini söyleyerek, "Üç buçuk yaşında bir kızım var. Anne olduktan sonra futbola ara vermiştim. Futbola döndüğüm için çok mutluyum. 3. Lig'deyiz ama buraya ait değiliz. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi" diye konuştu.

"Sporun cinsiyeti yok" diyen tecrübeli krampon, "Zeki olan herkes bu oyunu oynayabilir. Kadın futboluna toplumun bakış açısı da değişiyor. Son dönemde erkek ve kadın A Milli takımlarının birlikte yol alması bizim için çok önemliydi. Bir erkekle fiziksel olarak eşit değiliz ama biz de kendi kategorimizde gayet başarılıyız" şeklinde konuştu.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)