Altay - İstanbulspor maç sonucu: 1 - 0

Sezonun 19. hafta maçında Altay, evinde İstanbulspor’u 1-0 yendi. Karşılaşmayı Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti. Yaklaşık 2 bin seyircinin bulunduğu stadyumda, İstanbulspor’u deplasman tribününde 4 taraftar destekledi.





Maçtan dakikalar

7. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Erhan Kartal’ın ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Yılmaz Özveren takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

9. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kappel, kaleyi karşıdan gören noktadan topa vurdu ancak top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

33. dakikada Putsila’nın ara pasında sol kanatta topla buluşan Kappel’in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Paixao’nun kafa vuruşunu kaleci Alperen kurtardı.

36. dakikada Zafer’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Diouf’un röveşatası kaleci Cihan’da kaldı.

64. dakikada Özgür Özkaya’nın ceza sahası dışından vurduğu şut kalenin sağından auta çıktı.

70. dakikada Paixao’nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kappel’in vurduğu şutu kaleci Alperen kurtardı.

85. dakikada İbrahim Yılmaz’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cajic’in dokunduğu topu kaleci Cihan kornere çeldi.





Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Burak Şeker xx, Ali Tuna xx, Gökhan Barcın

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Erhan Kartal xx, Cenk Özkaçar xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Özgür Özkaya xx, Tavares xx, İbrahim Al Hassan xx, Yılmaz Özeren xxx (Yasin Palaz dk. 83 ?), Kappel xx (Kerim Avcı dk. 81 ?), Putsila xx (Leandrinho dk. 71 xx), Paixao xx

Yedekler: Aydın Bağ, Doğa İşeri, Hakan Demirci, Kutay Yokuşlu, Eren, Mustafa Murat Uslu

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx, Wellington xx, Eslem Öztürk x (Issah dk. 61 x), Ali Dere xx, Onur Ergün xx, Atchom xx, Cajic x, Zafer Şensoy x (İbrahim Yılmaz dk. 73 x), Muhammed Enes Durmuş x (Kağan Bağış dk. 46 x), Diouf x

Yedekler: Yusuf Aklan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Uygar Mert Zeybek, Egehan Gök, Berkay Görmez, Emir Gökçe

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Yılmaz Özeren (dk. 7) (Altay)

Sarı Kartlar: Kappel (Altay), Atchom (İstanbulspor)





Salih Yılmazsoy / İZMİR (İHA) -