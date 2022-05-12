Siyah-beyazlılar, bu sezon galibiyet yüzü göremediği İstanbul'da oynadığı 7 resmi maçta 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı. İzmir temsilcisi, İstanbul'da çıktığı randevularda ligde Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Vavacars Fatih Karagümrük'le berabere kalırken, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Beşiktaş 'a mağlup oldu. Altay, kupada da Beşiktaş'a yenilmekten kurtulamadı. Altay bu maçlarda kalesinde 8 gol görürken, rakip filelere 3 gol bırakabildi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 26 Mayıs 2021'de oynanan 1'inci Lig Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek 18 yıllık Süper Lig özlemini sonlandıran Altay, geçen sezon kupa kaldırdığı dev stadyumda bu kez küme düşmüş bir takım olarak mücadele edecek. Siyah-beyazlılarda şampiyon kadroda yer alan kaleci Cihan, Kappel, Poko, Thiam, İbrahim, Cebrail, Eren, Kazımcan, Tolga ve Zeki gibi isimler şampiyonluk şarkıları söyledikleri Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu defa başka bir şampiyonu alkışlamakla yetinecek. Altay, Karadeniz ekibine ligdeki 3'üncü yenilgisini tattırmaya çalışacak.

MUSTAFA DENİZLİ İZMİR'DE

Altay'ı geçen sezon Süper Lig'e çıkardıktan sonra bu sezon 20'nci haftanın ardından teknik direktörlük görevinden ayrılan siyah-beyazlı kulübün duayen ismi Mustafa Denizli'nin 16 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi bir dizi görüşme yapmak için İzmir'e geldiği öğrenildi. İsmi başkan adaylığı için önerilen Mustafa Denizli, daha önce katıldığı bir televizyon programında başkanlık görevini yapamayacağını ancak kulübe her koşulda destek verebileceğini söylemişti. Mustafa Denizli, bir araya geleceği camia büyükleri tarafından başkanlık için ikna edilemezse, kulübün yeni başkan adayını belirleme adına önemli bir rol oynayacak.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)