Altay, İranlı sol bek Mohammad Naderi ile anlaştı

Altay, dış transferde İranlı sol bek Mohammad Naderi ile el sıkıştı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin raporuyla transfer edilen 24 yaşındaki savunmacı siyah-beyazlı takımla antrenmanlara başladı. Son olarak İran'da Esteghlal FC forması giyen Naderi, geçen sezon 23 maçta 1 gol kaydetti.

İranlı defans oyuncusu Muhammad Naderi, Altay'ın kadrosuna kattığı 9'uncu oyuncu oldu. Mohammad Naderi'nin İran'dan takip ettiği bir futbolcu olduğunu belirten Mustafa Denizli, "Önü son derece açık. İran Milli Takımı'nda görev yapan, alternatif pozisyonlarda kullanabileceğim bir futbolcu. Altay bu transferden ciddi bir şekilde istifade edecek" yorumu yaptı.

DHA