Altay için transferde Deniz Kadah iddiası

TFF 1'inci Lig'de zirve hedefleyen Altay'ın son olarak Göztepe forması giyen forvet Deniz Kadah'a kanca attığı ileri sürüldü. Göztepe'den ayrıldıktan sonra ilk yarıyı boşta geçiren gurbetçi golcünün siyah-beyazlı kulüple anlaşmaya sıcak baktığı belirtildi.

Almanya'da Fortuna Düsseldorf, VfB Lübeck, Hannover 96 gibi kulüplerde oynadıktan sonra Türkiye'de Çaykur Rizespor, Antalyaspor ve Göztepe formalarını terleten 34 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de 168 karşılaşmada 48 kez rakip fileleri sarstı. Altay yönetiminin Gnanduillet'in takımdan ayrılmasının ardından Marco Paixao'ya alternatif olarak Deniz'i kadroya dahil etmeyi planladığı ifade edildi. Altay, Akhisarspor'dan sol bek Kadir Keleş'le de flört ediyor.

DHA