Altay geleceği planlayacak

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun son maçında evinde Birevim Elazığspor'u 4-0 yenerek sezona galibiyetle veda eden Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, takımın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. En kısa zamanda yeni sezonun kadro planlamasını yapacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Bu sezon göreve geldiğimde, 'Play-Off'u kovalayacağız' demiştim. Belki hedefi tutturamadık ama gelecek sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olacağız. Altay büyük camiadır, her daim en yüksek hedefle yola çıkar" diye konuştu.

Yeni sezonda onlarca futbolcu almayacaklarını anlatan Sait Karafırtınalar, "Fazla takviye yapılmasını istemem. Şu anlık 7 yeni oyuncu alırız diye düşünüyorum, bu sayı fazla görülse de mevcut kadro için gerekli. Bazı futbolcularımızla vedalaşacağız. Şimdilik sözleşmesi biten Sinan Özkan'la yola devam etmeyeceğiz. Diğerlerini belirlemedik. Yabancı futbolcularımdan ise oldukça memnunum. Paixao, Putsila, Helder, Kappel, Tatos takıma çok iyi uyum sağladılar ve onlarla devam edeceğiz. Bu aşamada sadece 1 yabancı oyuncu transferi düşünüyoruz" yorumunu yaptı.

PAİXAO ÇOK MUTLU

Altay'da forma giydiği 33 müsabakada 29 gol kaydederek 1'inci Lig'de rekor kıran Portekizli santrfor Marco Paixao'nun sözleşmesinin sürdüğünü sözlerine ekleyen Teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Paxiao kariyerine Altay'da devam etme taraftarı. Oyuncumuza bazı teklifler olduğu konusunda haberler geliyor. Ancak biz onun Altay'da kalmasından yanayız. Çok iyi bir bonservis bedeli ile kulübümüzün menfaati doğrultusunda bir ortam oluşur, kendisi de gitmek isterse o zaman duruma bakılır. Ancak bu aşamada kendisini bırakmak istemiyoruz. Camiamız ve taraftarımız onu çok sevdi. Paixao Altay'da mutlu" dedi.

MURAT ULUÇ'A YAKIŞTI

Altay'ın 2017'de 3'üncü Lig'deki Play-Off şampiyonluğu, geçen sezon da 2'nci Lig'deki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan golcü Murat Uluç, futbolculuk kariyerine kendisine yakışır bir şekilde veda etti. Ligde son olarak 5 Ekim 2018'deki Gençlerbirliği maçında oynayan, sezon ortasından itibaren ise takımda antrenör olarak görev yapan 38 yaşındaki futbolcu, Elazığ karşısında formayı son kez sırtına geçirdi. Altay altyapısında yetişip 2001'den bu yana birçok kulüpte profesyonel olarak forma giyen Murat, başarılarla dolu kariyerini 13. dakikada attığı golle noktaladı. Murat Uluç, golünün ardından sahayı arkadaşlarının omzunda terk ederek jübile yaptı.

DHA